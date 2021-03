شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تتجنب كيندال جينر خطر الإصابة بفيروس كورونا فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيندال جينر، للاستمتاع بوقتها على طريقتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء، إلا أن عدسات مصورى "البابارتزي" تخيب دائما آمالها ويرصدون خطواتها.

ظهرت أمس كيندال جينر البالغة من العمر (25 عامًا) متجهة لتناول العشاء فى مطعم يابانى فاخر موجود بنوبو فى وسط مانهاتن بمدينة نيويورك، حيث ظهرت نجمة برنامج "keeping up with the kardashians" قبل دخولها للمطعم أثناء خضوعها لفحص درجة الحرارة من أجل الالتزام بإرشادات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا "COVID-19"، كما ظهرت جينر مرتدية القناع الطبى لنفس الهدف.





وأشار موقع "ديلى ميل" أن كيندال جينر كان بصحبه عدد من المقربين لها بعالم صناعة الموضة خلال توجهها لتناول العشاء.

وكيندال جينر التى تعتبر واحدة من أبرز أيقونات الاناقة والموضة فى العالم، اختارت أن تتألق مرتديه "بدلة" بإحدى درجات اللون الرمادى، بينما انتقت حقيبتها من تصميم دار أزياء "Burberry" ووصل سعرها إلى 1350 جنيها إسترلينى، بينما اختارت حذاءها باللون الأسود.