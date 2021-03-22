شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة ودرة وسوسن بدر فى كواليس "بين السما والأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم هاني سلامة عن صور جديدة من كواليس مسلسله الجديد "بين السما والأرض" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث نشر "سلامة" صورًا تجمعه بالنجمتين درة وسوسن بدر على حسابه بموقع إنستجرام معلقًا: "من الكواليس اليوم.. مسلسل بين السما والأرض.. إن شاء الله نقدم عمل تحبوه وتعجبوا بيه".



كواليس بين السما والارض

مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.



هانى سلامة وسوسن بدر ودرة

المسلسل مأخوذ عن رواية "بين السما والأرض" للكاتب نجيب محوظ، وسبق وتم تقديمها فى فيلم فيلم يحمل نفس الاسم ومن بطولة هند رستم وعبدالسلام النابلسي وعبدالمنعم إبراهيم ومحمود المليجي ومن إخراج صلاح أبوسيف، وتطرق إلى شخصيات من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة تتقابل لأول مرة في مصعد كهربائي بإحدى المباني في القاهرة.



مسلسل بين السما والارض



هانى سلامة ودرة وسوسن بدر