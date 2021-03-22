شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تهنئ والدتها بعيد الأم: أنتى بحر الأمان.. وحسام حبيب يتغزل فى شيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت الاحتفالات بمناسبة عيد الأم مستمرة، ولم تقتصر على يوم واحد فقط، لكنها ما زالت ممتدة، وبعض نجوم الفن يواصلون الاحتفال بهذه المناسبة السنوية، حيث احتفلت النجمة هنا شيحة، بعيد الأم مع والدتها، ونشرت صورة عائلية جمعتها بوالديها وشقيقاتها، بينما تغزل المطرب حسام حبيب فى زوجته النجمة شيرين عبد الوهاب.

ونشرت هنا، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "مهما أقول وأعيد وأزيد.. مفيش كلام يديكى حقك يا أمى، أنت الحب والحنان.. أنت بحر من الأمان.. أنت جبال أمان، مهما رحنا ولا جينا.. أنت الأمل فى بكرة لينا، وجودك راحة وصوتك دفا.. ريحتك ياسمينة وحضنك غطا، ربنا يخليكى لينا يا أمى".



هنا شيحه

فيما تغزل المطرب حسام حبيب، فى زوجته شيرين، ومهنئا والدته احتفالا بهذه المناسبة، ونشر صورة لها عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتى يا أحلى وأطيب أم، وكل سنة وأمى حبيبتى الغالية طيبة ويارب يخليكى ليا يا أمى، وكل أم مصرية بخير وصحة وسعادة".



حسام حبيب

وتحتفل مصر بعيد الأم في 21 مارس من كل عام، حيث يعد الاحتفال بعيد الأم في مصر هو أحد 3 أحداث مشهودة للمرأة يحفل بها شهر مارس من كل عام، تبدأ باليوم العالمى للمرأة "8 مارس"، ويوم المرأة المصرية 16 مارس وتنتهي بعيد الأم 21 مارس.