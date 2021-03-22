شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كاردشيان بـstyle سبعيناتى مع ترافيس باركر وسط حراسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان بلفت الأنظار سواء من خلال علاقاتها أو إطلالاتها أو حضورها الاحتفالات مع أفراد عائلة كاردشيان الشهيرة، وسجلت عدسات مصورى "الباباراتزي" عدة صور لكورتنى كاردشيان البالغة من العمر (41 عاما) خلال توجهها لقضاء سهرة رومانسية ممتعة مع صديقها الجديد ترافيس باركر.

ظهر الثنائى كورتنى وترافيس وهم محاطون بعدد من حراسهم الشخصين وذلك خلال توجههما لتناول العشاء بأجواء رومانسية فى مطعم نوبو الموجود بماليبو .

كانت كورتنى كاردشيان ذات إطلالة مميزة وخاطفة للانظار بـ styleسبعيناتى، حيث اختارت أن ترتدى بنطلون من الجلد باللون الأسود، بينما اختارت ارتداء "بلوزة" باللونين الأخضر والفضى وهى من تصميم دار أزياء "Victoria Beckham" ووصل سعرها إلى 643 جنيها إسترلينيا وهو من مجموعة تصميمات "Pre-Spring" لعام 2021 .

يذكر أن كورتنى كاردشيان أثارت ضجة كبيرة الأيام الماضية بعد كشفها عن واحدة من صور احتفالها بـ St. Patrick's Day، حيث نشرت كورتنى على الـ Stories الخاص بصفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" صورة التقطتها بطريقة الـ selfie ظهرت خلالها وهى ترتدى شعرا مستعارا قصيرا باللون الأخضر احتفالا بـSt. Patrick's Day، كما استعرضت بعض الأجواء الاحتفالية بهذا اليوم فنشرت صورة لكعكة احتفال Little House Confections والذى يتبرع بجزء من أرباحه لمنظمات مختلفة فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية انتشار وباء كورونا.



كورتنى وترافيس باركر (3)