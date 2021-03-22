شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تلتف حول محمد رمضان أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل موسى بالإسكندرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الفنان محمد رمضان على إطلاع جمهوره على كواليس أعماله أولاً بأول، حيث نشر فيديو عبر حسابه على "فيس بوك" لالتفاف الجمهور حوله خلال تواجده في محافظة الإسكندرية وبالتحديد منطقة "الابارى" أثناء تصوير مشاهد من مسلسل موسى.

وعلق رمضان على الفيديو، شاكرًا جمهوره: "جمهوري السكندري الغالي على كوبري التاريخ بمنطقة الآباري.. الإسكندرية شكرًا على حسن استقبالكم وتعاونكم معنا لتصوير مسلسل موسى".



محمد رمضان والتفاف الجمهور حوله



التفاف الجمهور على محمد رمضان



محمد رمضاان

ويواصل محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "موسى" بشكل يومى للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، ويشاركه فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، ومجموعة من النجوم

ويجسد محمد رمضان في مسلسل "موسى" المقرر عرضه في شهر رمضان، شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى شيق.

مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.