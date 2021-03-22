شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الشابة هنادى مهنى إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرت مسحة طبيبة وجاءت نتيجتها إيجابية، حيث كتبت هنادى عبر استورى حسابها بموقع "إنستجرام": كورونا إيجابى الحمد لله".



هنادى مهنى تعلن اصابتها بكورونا

كانت آخر أعمال هنادى مهنى مسلسل "في بيتنا روبوت" الذى تم عرضه على قناة cbc، وظهرت بشخصيتها الحقيقية في العمل الذى قام ببطولته بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.

وظهرت العام الماضى فى مسلسلى "خيانة عهد" مع يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وبيومى فؤاد وخالد أنور وخالد سرحان وإخراج سامح عبد العزيز، و"الفتوة" مع ياسر جلال ومى عمر وأحمد صلاح حسنى ونجلاء بدر وإخراج حسين المنباوى