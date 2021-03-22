شكرا لقرائتكم خبر عن أنا دى ارماس تثير الشكوك حول عودتها لـ بن أفليك من جديد وترد بصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت النجمة أنا دى أرماس شكوكًا كبيرة حول عودتها لعلاقة من جديد مع الممثل بن أفليك، بعد الانفصال الذى فاجئوا به متابعيهما منذ فترة، وذلك بعدما ظهرت عبر ستورى على حسابها بموقع إنستجرام بصورة ارتدت فيها سلسلة نصف قلب سبق وظهرت بها أثناء سيرها معه في مايو من العام الماضى.



دى ارماس وبن افليك فى صورة سابقة ظهرت فيها السلسلة

ولكن سرعان ما نفت الأمر من خلال صورة أخرى عبر ستورى إنستجرام أيضًا، كتبت فيها أكثر من كلمة فيها "لا"، لترد بها على كل التقارير التي ربطت بين ظهورها بتلك السلسلة وعودتها من جديد إلى علاقتها مع بن أفليك.



دى ارماس

ومن ضمن المواقع التي تطرقت إلى الأمر موقع ديلى ميل الذى أكد خلال تقرير أن كل ما أثير حول عودة بن أفليك ودى أرماس مجرد تكهنات لا تلقى لأى حقيقة مؤكدة، وأضاف التقرير أنها حسمت الأمر بالصورة الأخيرة التي كتبت فيها لا، مؤكدة بذلك عدم نيتها لدخول في علاقة من جديد مع بن افليك.



دى ارماس تنفى العودة لـ بن افليك

من ناحية أخرى حرصت النجمة العالمية آنا دى أرماس، قبل أيام على الاحتفال بعيد ميلاد كلبها "إلفيس" الذى أتم عامه الـ 12، حيث نشرت مجموعة صور تجمعهما طوال السنوات الماضية عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتحتفل بتلك المناسبة.

وقررت دى أرماس، الاحتفال بعيد ميلاد كلبها على طريقتها الخاصة، حيث ظهرت في الصور التي نشرتها في الكثير من المراحل العمرية التي جمعتهما، موجهة إليه رسالة تهنئة قائلة "12 عاماً مليئة بالمغامرات، دائمًا معًا، أحبك".