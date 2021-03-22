شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب: شرفت بغنائى للأم المصرية فى عيدها أمام السيدة الفاضلة انتصار السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة شيرين عبد الوهاب، عن سعادتها بأداء أغنيتها الجديدة "هى الدنيا" فى احتفالات عيد الأم، أمام السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قالت فى تدوينة عبر حسابها على تويتر: "شرفت بغنائى للسيدة والأم المصرية فى عيدها، أمام قرينة السيد رئيس الجمهورية السيدة الفاضلة انتصار السيسى ونخبة من سيدات مصر الملهمات".



تدوينة شيرين عبد الوهاب

أغنية "هى الدنيا"، طرحتها النجمة شيرين، أمس الأحد، بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع النابلسى.

وتقول كلمات الأغنية:

"اللى سندت عليها وقعت.. وقفت ومسكت ايدها

اللى حفظت الشعر عشانها وغنيته لها فى عيدها

أول دلع ادلعته.. أحلى كلام حلو سمعته

أمى الغالية وست والناس.. نعمة وعمرى ما أعوضها

هى الدنيا.. هى الدنيا.. هى اللى أنا من وأنا فى اللفة معايا بالثانية

هى الدنيا.. هى الأغلى وهى الأولى.. فى منزلة تانية

هى الدنيا.. هى الدنيا.. هى اللى أنا من وأنا فى اللفة معايا بالثانية

هى الدنيا.. هى الأغلى وهى الأولى.. فى منزلة تانية

يا اللى ملامحك نفس ملامحى وقالوا إن أنا صورة منك

كنتى ملاكى الحارس وأنا جيت أهو وهشيل عنك

أنا بتنفس ببركتك ولاقيتك لما احتاجتك

أمى الغالية وست الناس.. نعمة وعمرى ما أعوضها".