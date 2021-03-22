بعد تدخل عبدالباسط حمودة.. تفاصيل أزمة سعد الصغير مع عمر كمال وحمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص المطرب عمر كمال على توجيه الشكر إلى المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، بعد نشره مقطع فيديو أشاد خلالها بمواقف مطربي المهرجانات حسن شاكوش، وحمو بيكا، وعمر كمال، وتقديرهم التاريخ الفني له والمطربين أحمد شيبة، وطارق الشيخ.

عمر وجه الشكر عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب: "شكرا يا عم عبدالباسط .. وانا استحالة أقدر أتكلم عنك أو عن النجم طارق الشيخ أو النجم أحمد شيبة أو النجم محمود الليثي انتوا اخواتنا.. بس انا محترم وفي حالي ومحبش حد يغلط فيا، ويستقل بيا وانا رديت على اللي غلط باحترام وأدب وبشغلي".

ونشر حمودة أمس الأحد عبر صفحته بموقع فيسبوك مقطع فيديو، وأكد خلاله احترام وتقدير كل من عمر كمال، وحسن شاكوش، وحمو بيكا، التاريخ الفني له وللمطربين أحمد شيبة، وطارق الشيخ".

وقال حمودة "لما يشوفونا بيبوسوا أيدينا، ويقولوا لنا انتم أصحاب تاريخ".

وبدأت الأزمة عقب ظهور المطرب الشعبي سعد الصغير، مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، وقال خلال الحوار، إن المهرجانات لن تسحب البساط من أي مطرب شعبي.

وأضاف: "طول منا كل يوم شغال فرحين واتنين وتلاتة فهما لم يسحبوا البساط مني، حمو بيكا ليس أشهر مني، ولو خدناهم كلهم وروحنا العراق ميعرفهوش.. وأنا أشهر منهم بكتير".

ورد كمال على سعد، وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، ونشر مجموعة صور لأرقام مشاهدات عدد من أغنياته مع حسن شاكوش وحمو بيكا، وعلق عليها، وكتب "في مطرب شعبي بيقول علينا إننا تاريخنا أغنية واحدة!".

وأضاف: "بيقول علينا لو مشينا جانبه في الشارع محدش يعرفنا، وبيقول بنت الجيران بـ 2 جنيه وملهاش لازمة، واحنا معملناش أي تاريخ يذكر، وأنا بقولك دول شوية نجاحات"، في إشارة إلى ملايين المشاهدات .

واختتم عمر كمال موجها رسالة إلى سعد الصغير "رغم عدم ذكر اسمه في منشوره"، وقال: "أنا بحترمك عشان كلت في بيتك عيش وملح، ومش هقولك إن تاريخك كله ميجيش مشاهدات أغنية زي عود البطل"