المخرج أمجد أبو العلاء يعلن وفاة عمته‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن المخرج السوداني أمجد أبو العلاء وفاة عمته اليوم في القاهرة، موضحا أن له ذكريات جميلة في بيتها بالسودان، حتى أنه حاول يقدم بيتا شبيها له في فيلم "ستموت في العشرين"، وهو بيت المخرج سليمان.

أمجد أعلن عن الوفاة عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب: "اليوم في القاهرة رحلت عمتي الجميلة نوال".

وأضاف: "ستبقى ذكراها حية فينا بحنانها ولطفها ورقيها كما الملكات، ولي معها ذكريات طفولة في بيتها الجميل المحاط بالأشجار في حي بركات في مدينة مدني، ذلك الذي لم استطع إلا إعادة محاكاة ذكرياته ببيت يشبهه في فيلمي، وكان بيت شخصية سليمان، تعازي لابنائها ولوالدي ولكل العائلة".

أمجد يعرض له فيلم "ستموت في العشرين" ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في دورته العاشرة، والمقرر انطلاقها 26 مارس الجاري.

أمجد يستعد لتقديم فيلم غنائي مصري قصير، وهو الأول له بعد "ستموت في العشرين" الذي يعد أول فيلم سوداني يتم ترشيحه للمنافسة ضمن فئة أفضل فيلم ناطق بلغة غير الإنجليزية في مسابقة الاوسكار، بعد حصد العمل عدة جوائز، ومنها "أسد المستقبل" في مهرجان فينسيا الدولي، والنجمة الذهبية في مهرجان الجونة السينمائي كأفضل فيلم، التانيت الذهبي من مهرجان قرطاج السينمائي.