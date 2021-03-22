شيرين رضا تنعى نوال السعداوي: ولدت في زمن يحاولون فيه إلغاء العقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة شيرين رضا على نعي الكاتبة الكبيرة نوال السعداوي، التي رحلت عن عالمنا أمس 21 مارس الجاري عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

وغردت شيرين عبر حسابها بـ"تويتر"، بجملة مقتبسة عن "نوال"، قائلة: "جريمتي الكبرى... انني امرأة حرة في زمن لا يريدون فيه إلا الجواري والعبيد، ولدت بعقل يفكر في زمن يحاولون فيه إلغاء العقل.. الوداع يا استاذة نوال".

من ناحية أخرى، تنتظر شيرين رضا عرض فيلمها الجديد "قمر 14"، الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: أحمد الفيشاوي، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.

وتدور أحداث الفيلم حول قصص الحب المختلفة، ومن خلال خمس قصص لكل قصة أبطالها.