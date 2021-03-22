عباس أبو الحسن يروج لحكاية "مش هنفرح بيكي" مع جومانا مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روج الفنان عباس أبو الحسن للحكاية الثانية "مش هنفرح بيكي"، ضمن أحداث مسلسل "زي القمر"، الذي بدأ عرضه السبت الماضي.

ونشر "أبو الحسن"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة لبوستر المسلسل والذي ظهر خلاله رفقة الفنانة جومانا مراد، وعلق: "ان شاء الله مسلسل زي القمر حكاية مش هنفرح بيكي يوم السبت 27 مارس على CBC من السبت للاربعاء".

حكاية "مش هنفرح بيكي" تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وهي ثاني حكايات مسلسل "زي القمر"، بطولة جومانا، عباس أبو الحسن، ألفت عمر، نرمين زعزع وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "زي القمر" إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم، ويعتمد العمل على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية من 5 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، ويسلط العمل الضوء على قضايا المرأة في المجتمع.