شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة اليونانية إيرينى بابادوبولو من أمام الأهرامات: مكان يشعرك بالحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة اليونانية إيرينى بابادوبولو، التى شاركت الهضبة عمرو دياب، فى أغنية "أهه أهه" وطرحها أكتوبر الماضى، على دعم السياحة المصرية، خلال فترة تواجدها فى مصر هذه الفترة، للمشاركة فى إحدى الحفلات الأخيرة للهضبة.



ايرينى بابادوبلو

ونشرت إيرينى، صورة لها من أمام أهرامات الجيزة، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أنت تنتمى إلى مكان يشعرك بالحرية".





يشار إلى أن إيرينى بابادوبولو، مطربة وفنانة استعراضية يونانية، تبلغ من العمر 35 عاما، وتعد واحدة من أشهر المطربات فى اليونان، احترفت الغناء وقدمت عدة ألبومات، ومتزوجة من اليكساندروس باستشالاكيس، حارس مرمى نادى باوك ومنتخب اليونان.



إيرينى بابادوبولو

وطرح الهضبة عمرو دياب وإيرينى بابادوبلو، أغنية "أهه أهه" أكتوبر الماضى، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وبيتروس إمفريوس، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقى عادل حقى، وتقول كلماتها: "فى حد نشوفه بالعين نبتسم.. نسلم والموضوع يتحسم، جماله بالايد عمره ما يترسم.. ظلم لتفاصيل حلوه كتيره فيه، اهه اهه اهه.. فرحة حياتى اهه، ماهو ده اللى لما عدى.. كله اتجنن عليه، نسانى الناس مين مشى مين وصل.. ده الورد قصادى وأنا عينى فى العسل".



إيرينى بابادوبولو مع الهضبة















