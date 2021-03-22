شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يقتحم منزل جونى ديب ليستحم ويحتسى الخمور داخله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "ديلى ميل" أنه تم اقتحام منزل النجم العالمي جوني ديب، حيث قالت الشرطة إنه تم استدعاؤهم إلى منزل نجم قراصنة الكاريبي في هوليوود هيلز، بعدما اقتحم رجل منزل الممثل، وقام بتجهيز المشروبات لنفسه وكان يستحم في أحد الحمامات المنزل، وإشارت الشرطة إلى أنهم استدعوا إلى مكان الحادث بعد أن أفاد أحد الجيران برؤية الرجل يتعدى على منزل في الحي، بينما أفادت موقع TMZ أن أحد موظفي ديب اتصل بعد ذلك بالسلطات وأبلغ عن وجود رجل داخل المسكن.



منزل جوني ديب

وكان قد حضر النجم العالمي جوني ديب وفريقه القانوني جلسة استماع شفوية في محاولتهم لاستئناف قرار أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن صحيفة The Sun لم تشوه الممثل من خلال وصفه بأنه مارس العنف ضد زوجته في مقال نُشر عام 2018.

وأصدر قاضي محكمة الاستئناف اللورد جاستس أندرهيل مرسومًا يقضي بجلسة استماع تقدر بساعتين بين 15 و31 مارس، حيث يمكن تقديم أدلة أخرى، وكتب "يتم حل المشكلات التي أثارها كلا الطرفين على أفضل وجه في جلسة استماع".

وعلي جانب آخر سيحتاج فريق القانوني لامبر هرد زوجة جوني ديب السابقة إلى تقديم أسباب لمعارضة الاستئناف بحلول 21 فبراير الجارى بينما سيتمكن فريق ديب من الرد بحلول 28 فبراير.

وكانت النجمة العالمية امبر هيرد قد أكدت أنها تبرعت بمبلغ 7 ملايين دولار وهي قيمة تسوية طلاقها للجمعيات الخيرية كما وعدت.

فيما أكد ديب أن أمبر هيرد لم توفي بوعدها بشأن التبرعات التي تعهدت بها للأعمال الخيرية، ويبدو أنها محاولة يائسة أخرى لتحويل الانتباه عن نتائج محكمة المملكة المتحدة فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب ديب العنف المنزلي ضد هيرد الولايات المتحدة حسبما قالت المحامية إيلين بريدهوفت لـموقع Deadline .