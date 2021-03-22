شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان روتردام للفيلم العربي يعرض أفلاما عربية أونلاين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب فيروس كورونا في التأثير على العديد من المهرجانات السينمائية العالمية ومن بينها مهرجان الفيلم العربي بمدينة روتردام الهولندية حيث إنه من أول المهرجانات التي تضررت بأزمة كورونا في هولندا بشهر مارس لعام 2020، وهو نفس الحال في العام الجاري 2021، حيث لا تزال إجراءات الحجر الصحي جارية وهو ما دفع المدير الفني للمهرجان روش عبد الفتاح لعرض مجموعة من الأفلام العربية أونلاين حيث اختار المهرجان أفلام من عشر سنين عن السينما العربية.

ودعا المهرجان الجمهور الهولندي لمشاهدة عدد من الأفلام المصرية منها فيلم بعد الموقعة للمخرج يسري نصرالله وفيلم نوارة بطولة النجمة منة شلبى ومحمود حميدة وشيرين رضا وأحمد راتب وأمير صلاح الدين ورحمة حسن ورجاء حسين، تأليف وإخراج هالة خليل ويتناول الفيلم على مدى ساعتين قصة خادمة تعمل لدى أسرة ثرية وبعد سفر الأسرة للسفر خارج البلاد تترك المنزل فى رعاية الخادمة، التى تعول أسرتها وتحاول فى الوقت ذاته التعاون مع خطيبها لإتمام زواجهما، وقد حصل الفيلم على العديد من الجوائز بالمهرجانات التى شارك بها.

وفيلم "اشتباك" إخراج محمد دياب، وبطولة نيللي كريم وطارق عبد العزيز و لأول مرة يتم إصدار مجلة هولندية كعدد خاص عن عشر سنوات من السينما العربية كملحق لأكبر صحيفة هولندية.