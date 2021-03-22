شكرا لقرائتكم خبر عن هدية فخمة قدمها كيفن هارت لابنته فى عيد ميلادها الـ 16.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى النجم العالمى كيفن هارت بشتى الطرق لإسعاد ابنته "هيفن" وهو يظهر عادة بكل تفاصيل تصرفاته، فقد تصدر النجم الشهير عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "TMZ" بسبب الهدية الفخمة التى قدمها كيفن لابنته احتفالا بعيد ميلادها.



كيفن هارت يقدم سيارة لأبنته احتفالا بعيد ميلادها كيفن هارت يقدم سيارة لأبنته احتفالا بعيد ميلادها

قدم كيفن هارت البالغ من العمر (41 عامًا) لابنته سيارة فارهة باللون الأسود احتفالا بعيد ميلادها الـ 16، بينما حرص كيفن هارت على تزين السيارة بعدد من الشرائط ذات اللون الأحمر وهو ما ظهر بعدد من الصور التى أظهرت مدى سعادة "هيفن" بالهدية المذهلة، ولم تتردد الفتاة في الركض نحو السيارة لتستقلها لأول مرة.

احتفل كيفن هارت بعيد ميلاد هيفن الـ 16 بصحبة زوجته السابقة توري، وكان الاحتفال في المنزل في الـ WEEKEND.

كيفن هارت يقدم سيارة لأبنته

يذكر أن النجم العالمى كيفن هارت الذى يحظى بشعبية جارفة حول العالم بدأ مسيرته الفنية عام 2001 وقدم عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة التى جعته واحد من أهم وأشهر نجوم هوليوود، ومن أبرز أفلامه: "Central Intelligence" و"The Upside" و"Night School" و"Get Hard"، وغيرهم.