هيا الشعيبي تحذر حلا الترك.. وتتدخل لحل أزمتها مع أمها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعثت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي رسالة مؤثرة إلى الفنانة البحرينية حلا الترك بعد قرار المحكمة بحبس أمها منى السابر عاما واحدا.

وأعلنت الشعيبي أنها على استعداد لسداد المبلغ المطلوب من أمها.



وكانت محكمة بحرينية قد قضت بحبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، سنة مع النفاذ في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني (نحو 531 ألف دولار).

ودعت الشعيبي في فيديو على حسابها في "سناب شات"، حلا الترك إلى الرأفة بحال أمها، وقالت لها: "يا حبيبتي الله يحنن قلبك على أمك".





كما دعتها إلى نسيان أمر المال والتنازل عن القضية، واعتبرت أن ما أخذته الأم "لا شيء"، مبدية استعدادها لسداد المبلغ من حسابها الخاص.

وحذَّرت الفنانة الكويتية، حلا من أخذ موقف منها، قائلة: "يا حلا كما تدين تدان. تعرفين غلاك عندنا لا تخلينا نأخذ موقفا منك".

وأنهت الشعيبي كلامها بتذكير حلا بأنها عندما تتزوج وتنجب ستعرف معنى الأمومة، وفضل الأم على أولادها، قائلة: "أمك أمك أمك أتمنى إني أسمع شيئا جميلا".

وكانت الممثلة المغربية مريم حسين تراجعت عن قرارها السابق بدفع المبلغ المطلوب من منى السابر والدة حلا الترك.

وعادت مريم وأعلنت عن تبنيها حملة لجمع المبلغ، مشيرة إلى أنها اعتقدت أن المبلغ الذي تحتاجه منى السابر 200 ألف درهم وليس 200 ألف دينار بحريني، معقبة: "200 ألف دينار معناتها مليونين درهم إماراتي، وما راح أطلع سوبر وومن وأقولكم إني أنا أقدر أدفع هذا المبلغ كامل".

وأضافت: "الحين أطلق حملة للجميع للبلوجرز والفنانات إذا كل واحدة منا حطت 100 ألف درهم إحنا بنجمعها في إعلانيين وبنكملها المليونين وبنكون عتقنا رقبة أم أتمنى إن الجميع يساعدنا بها الموضوع".

وكانت منى السابر أعلنت في مقطع فيديو بحسابها على أنستقرام أن "الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه".