شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تتحول لـ cowgirl وملايين الإشادات من نصيبها..ِ شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلم جيدًا كيف تحافظ النجمة العالمية سيلينا جوميز على تسليط الأضواء نحوها بطرق مختلفة، فقد خضعت النجمة الشهيرة مؤخرًا لجلسة تصوير مميزة فى الهواء الطلق.

وكشفت سيلينا جوميز عن الصور ونشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 217 مليون شخص، وحصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل عشاقها ومحبيها.

أعتمدت سيلينا جوميز البالغة من العمر (28 عاما) على إطلالتها الأشبه بـ"رعاة البقر" بالظهور بإطلالة أنيقة مذهلة اعتمدت على بنطلون جينز باحدى درجات اللون الأزرق و"جاكيت" من الجلد مزين بإكسسوارات باللون الفضى والجاكيت من تصميم دار أزياء "Romeo Hunte" ووصل سعره الى 1871 جنيها إسترلينيا، ولكى تكمل سيلينا أناقتها اختارت أن ترتدى قرطًا كبيرًا باللون الفضى و هو ما أضفى بريقًا على إطلالتها.

حصدت صور جلسة التصوير التى نشرتها سيلينا جوميز على صفحتها بـ "إنستجرام" أكثر من 6.6 مليون likes خلال يوم واحد فقط.