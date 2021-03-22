شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يصور "بين السما والأرض" اليوم بإحدى صالات الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم هانى سلامة، مشاهده فى مسلسل "بين السما والأرض" اليوم الإثنين، داخل إحدى صالات الجيم اليوم الإثنين، ويستمر التصوير لمدة طوال اليوم، وبعدها ينتقل أسرة العمل إلى لوكيشن تصوير جديد للإنتهاء من المشاهد الخارحية، وذلك بعد الانتهاء من معظم مشاهد "الأسانسير" الذى تدور فيه معظم الأحداث.

مسلسل بين السماء والأرض بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى 15 حلقة.

وأعلن رامى جمال منذ أيام عن غنائه تتر المسلسل، حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "مبسوط إن أول تتر بصوتى يبقى مع إخواتى الملحن العبقرى أحمد العدل والمخرج العبقرى محمد العدل وإنتاج شركة محترمة ومنتج واعى زى سينرجى وتامر مرسى"، موضحاً أن "الأغنية، كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وبطولة نخبة من أهم نجوم مصر والوطن العربى".