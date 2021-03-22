شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نجمة الجماهير نادية الجندى فى افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة نجمة الجماهير، الفنانة الكبيرة نادية الجندي، في معبد الكرنك خلال حفل الافتتاح، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، والتي تقام دورة هذا العام برعايتها تحت شعار"10 سنوات من الخيال".

وصرح رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد قائلاً: تكريم النجمة الكبيرة نادية الجندي هو مفاجأة المهرجان في دورته العاشرة ونكرمها لمسيرتها السينمائية الزاخرة التي قدمت فيها قضايا مهمة وكانت نجمة الشباك الوحيدة في دور العرض السينمائي ونافست النجوم الرجال .



نجمة الجماهير مفاجأة مهرجان الاقصر في دورته العاشرة

وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان: الفنانة نادية الجندي تتمتع بحب الجمهور وهو نفحة ربانية، إلى جانب الحضور والجاذبية الشخصية، واحتفظت بلقب نجمة الجماهير علي مدى خمسة وعشرين عامًا، وهذا اللقب وإن دل فهو يدل على اختيار واعي من الجماهير وعلى فنانة ذكية وقوية استطاعت أن تخلق حالة من التواصل مع الجمهور وكأن هناك ميثاق يلتزم به الطرفان وكان عليها أن تلتزم بحسن الاختيار لموضوعات تعكس اهتمامات الشارع العربي، وعلي الجانب الآخر يلتزم الجمهور بمعايشة أحداث أفلامها فيتأثر بالشخصيات التي تقدمها ويبادلها نبضًا بنبض ليبعث فيها إحساسا يحفزها علي البحث وتقديم أفلام أخرى وهي أيضًا النجمة الأعلى في التوزيع والبيع في السينما المصرية والعربية وما زالت أعمالها تقدم عبر القنوات الفضائية ويستمتع ويتابع محبيها ما قدمته في مسيرتها ولهذا فهي احتفظت بلقب نجمة الجماهير علي مدي خمسة وعشرين عامًا .



النجمة الكبيرة نادية الجندي

الفنانة نادية الجندي قدمت عبر مشوارها السينمائي أفلامًا طرحت خلالها وبجرأة شديدة السلبيات المختلفة في المجتمع ويظهر ذلك بوضوح في أفلامها "وكالة البلح" و"عالم وعالمة" و"المدبح" و"خمسة باب" و"شهد الملكة" و"وداد الغازية"، كما قدمت أفلامًا استعراضية وأفلامًا اجتماعية وأفلامًا سياسية، فقدمت "شبكة الموت" و"الإرهاب" و"ملف سامية شعراوي" و"حكمت فهمي" و"امرأة هزت عرش مصر" و"عصر القوة" و"اغتيال" و"الشطار" و"رغبة متوحشة" و"الإمبراطورة"، ولم تكن نادية الجندي بعيدة عن الأحداث المهمة والقضية الفلسطينية لانها تري أن الفن رسالة وأن الفنان يجب أن يتناول قضايا الساعة فقدمت أفلامًا في هذا الإطار منها: "مهمة في تل أبيب" و" 48 ساعة في إسرائيل" و"أمن دولة"، وفي مرحلة النضج الفني قامت بتقديم أدوار متنوعة ومركبة سيكولوجية فلم تخشي الظهور كمشوهة في فيلم "الضائعة" أو كمريضة نفسية في فيلم "الرغبة" وحصلت علي تقدير نقدي وعدد كبير من الجوائز، كما كرمت عبر تاريخها السينمائي الطويل في الكثير من المهرجانات وكرمتها منظمة الصحة العالمية عن دورها في أفلام "الباطنية" و"الضائعة" و"شبكة الموت"، ودائمًا تبحث عن كل ما هو جديد وعن موضوع الساعة والموضوعات التي تمس مشاعر ووجدان الإنسان البسيط، ودائمًا في سعي دائم الي تقديم كل ما هو جديد