فن ومشاهير

منى زكي منفردة على بوستر "لعبة نيوتن"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منى زكي بوستر مسلسلها الجديد "لعبة نيوتن"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت منى على البوستر بمفردها، وعلقت "لما بنقرب من حاجات بنبعد عن حاجات تانية، لعبة نيوتن، رمضان 2021". علق الفنان كريم فهمي "مبروك".

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل "لعبة نيوتن"، يُعرض رمضان المقبل، تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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