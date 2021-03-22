رانيا يوسف تثير الجدل بتغريدة جديدة على حسابها بموقع "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلًا بسبب تغريدة كتبتها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، تتحدث فيها عن الجنة والنار.

جاءت التغريدة "الناس اللي عارفة مين هيدخل الجنة ومين داخل النار، أرجوكم ممكن متحرقولناش الأحداث".

وأثارت تغريدتها جدلا وعلق البعض مؤكدين لها أن دخول الجنة سيكون برحمة من الله.

ومن ناحية أخرى، تشارك رانيا يوسف في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.