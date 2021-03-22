"عانت كثيرًا من أجل الدفاع عن المرأة".. إلهام شاهين تنعى نوال السعداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة إلهام شاهين، الكاتبة الكبيرة نوال السعداوي، التي رحلت عن عالمنا أمس 21 مارس الجاري عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

نشرت إلهام صورة الراحلة نوال السعداوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الله يرحم الكاتبة المناضلة نوال السعداوي، عانت كثيرا من أجل الدفاع عن المرأة وقضاياها، والقضايا الإنسانية بشكل عام، حاربت ختان البنات وزواج القاصرات، وطالبت بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة".

أضافت: "ألفت أكتر من 40 رواية كلها تطرح موضوعات هامة جدا، هي نموذج للتنوير مميز جدا، ولها كل الاحترام.. وتم تكريمها في العديد من الدول .. الله يرحمها".

عُرض للفنانة إلهام شاهين مسلسلها الجديد "حتة مني"، السبت الماضي، هو من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على"، وتضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة بجانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس.