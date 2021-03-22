فيديو| هند صبري تكشف حقيقة تلقيها تهديدات بالقتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة التونسية هند صبري أنها تلقت تهديدات بالقتل بعد ما قالت وجهة نظرها في الاتهامات الموجهة للمطرب المغربي سعد لمجرد بالاغتصاب.

قالت هند، خلال لقائها في برنامج "يوم ليك"، الذي تقدمه المذيعة سمر يسري "ده ما كنش رأيي، دا رأي حد من القانون، رأيي دخلني في متاهات كتيرة جدا، جالي تهديدات بالقتل، من رأيي على مواقع التواصل الإجتماعي، لو في حاجة أتعلمتها، إن الصوت لما بيكون لوحده بيدفع الثمن لوحده".

أضافت: "وده مش ضغينة شخصية، ياريت يبقى بريئ وأنا هقدمله اعتذار بنفسي، اللي اتقالي (قتل ولادي ويارب بناتك تُغتصب)".

تابعت: "تجاهلت تماما الموضوع، صعب أحط طاقتي في ده، يارب يحفظ كل الأولاد، لما قرأت الكلام ده أذاني، ولكن يوم ما تثبت برأته من كل الأتهامات الأربعة أو الخمسة هعتذر له طبعا".

ومن ناحية أخرى، تشارك هند صبري في مسلسل "هجمة مرتدة "، الذي كان قد تأجل عرضه إلى رمضان المقبل 2021، هو بطولة أحمد عز، هشام سليم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.