"دعواتكم".. أحمد السعدني يخضع للعزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد السعدني عن خضوعه للعزل المنزلي بعد أن شعر بأعراض برد شديدة.

كتب "السعدني"، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "أعراض برد شديد وتكسير في الجسم والدكتور قال راحة وعزل كام يوم احتياطي، دعواتكم".

يذكر أن أحمد السعدني يشارك في رمضان 2021 بمسلسل "زي البيت الوقف".

ومسلسل "زي البيت الوقف" من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.