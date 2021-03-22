"الأقصر للسينما الأفريقية" يكرم نادية الجندي في افتتاح دورته العاشرة بمعبد الكرنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة الفنانة الكبيرة نادية الجندي في معبد الكرنك خلال حفل الافتتاح، بحضور وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وتقام دورة هذا العام تحت شعار" 10 سنوات من الخيال".

وقال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد في بيان صحفي: تكريم النجمة الكبيرة نادية الجندي هو مفاجأة المهرجان في دورته العاشرة ونكرمها لمسيرتها السينمائية الزاخرة التي قدمت فيها قضايا مهمة وكانت نجمة الشباك الوحيدة في دور العرض السينمائي ونافست النجوم الرجال.

وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان: الفنانة نادية الجندي تتمتع بحب الجمهور وهو نفحة ربانية، إلى جانب الحضور والجاذبية الشخصية، واحتفظت بلقب نجمة الجماهير على مدي خمسة وعشرين عاما، وهذا اللقب وإن دل فهو يدل على اختيار واعي من الجماهير وعلى فنانة ذكية وقوية استطاعت أن تخلق حالة من التواصل مع الجمهور وكأن هناك ميثاق يلتزم به الطرفان، وكان عليها ان تلتزم بحسن الاختيار لموضوعات تعكس اهتمامات الشارع العربي، وعلى الجانب الآخر يلتزم الجمهور بمعايشة أحداث أفلامها فيتأثر بالشخصيات التي تقدمها ويبادلها نبضا بنبض ليبعث فيها احساسا يحفزها على البحث وتقديم افلاما أخرى، وهي أيضا النجمة الأعلى في التوزيع والبيع في السينما المصرية والعربية ومازالت أعمالها تقدم عبر القنوات الفضائية ويستمتع ويتابع محبيها ما قدمته في مسيرتها ولهذا فهي احتفظت بلقب نجمة الجماهير على مدي خمسة وعشرين عاما .

الفنانة نادية الجندي قدمت عبر مشوارها السينمائي أفلاما طرحت خلالها وبجرأة شديدة السلبيات المختلفة في المجتمع، ويظهر ذلك بوضوح في افلامها "وكالة البلح" و"عالم وعالمة" و"المدبح" و"خمسة باب" و"شهد الملكة" و"وداد الغازية"، كما قدمت أفلاما استعراضية وأفلاما اجتماعية، وافلاما سياسية، فقدمت "شبكة الموت" و "الإرهاب" و"ملف سامية شعراوي" و"حكمت فهمي" و"امرأة هزت عرش مصر" و "عصر القوة" و"اغتيال" و"الشطار" و"رغبة متوحشة" و"الامبراطورة".

ولم تكن نادية الجندي بعيدة عن الأحداث المهمة والقضية الفلسطينية، لأنها تري أن الفن رسالة وان الفنان يجب أن يتناول قضايا الساعة، فقدمت افلاما في هذا الإطار منها: "مهمة في تل أبيب" و"48 ساعة ساعة في إسرائيل" و"أمن دولة"، وفي مرحلة النضج الفني قامت بتقديم أدوار متنوعة ومركبة سيكولوجية، فلم تخش الظهور كمشوهة في فيلم "الضائعة" أو كمريضة نفسية في فيلم "الرغبة".

حصلت نادية على تقدير نقدي وعددا كبيرا من الجوائز، كما كرمت عبر تاريخها السينمائي الطويل في الكثير من المهرجانات وكرمتها منظمة الصحة العالمية عن دورها في أفلام "الباطنية" و"الضائعة" و"شبكة الموت"، ودائما تبحث عن كل ما هو جديد وعن موضوع الساعة والموضوعات التي تمس مشاعر ووجدان الانسان البسيط، ودائما في سعي دائم إلى تقديم كل ما هو جديد .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ودعم من وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية هيئة تنشيط السياحة، وكان قد أعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم المخرج علي عبدالخالق، والفنان القدير سمير صبري والنجم محيي إسماعيل والمخرج شيخ عمر سيسكو وتكريم السينما السودانية.