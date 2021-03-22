فيديو|هند صبري: الرئيس عبدالفتاح السيسي كرمني بسبب مشهد في فيلم "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة التونسية هند صبري عن كواليس فيلم "الممر"، وترشيحها للمشاركة به، وتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها.

قالت هند، خلال لقائها في برنامج "يوم ليك"، الذي تقدمه المذيعة سمر يسري "عندما عرض شريف عرفة فيلم الممر عليّ قال إنه مشهد واحد فوافقت بدون تفكير، فكان بالنسبة لي تقديم فيلم عن انتصارات مصر، وهذا المشهد وصلني لتكريم عظيم من الرئيس عبدالفتاح السيسي".

تشارك هند صبري في مسلسل "هجمة مرتدة "، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل 2021، بطولة أحمد عز، هشام سليم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.