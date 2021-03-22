الكشف عن اسم برنامج مقالب رامز جلال في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يواصل الفنان المصري رامز جلال تصوير حلقات برنامج المقالب المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذي اعتاد تقديمه خلال الشهر الكريم، حيث يحصد أعلى المشاهدات بلا منازع، ويشعل الجدل بشكل دائم.

وكشف مصدر خاص، ولأول مرة عن اسم برنامج رامز جلال الجديد، وهو “رامز فقد عقله”، مما يؤكد أن البرنامج سيحمل العديد من المفاجآت لجمهوره من خلال توريط زملائه من نجوم الفن والرياضة وغيرهم، في مقلب صعب هذا العام.

ويدور المقلب الجديد وهو الحادي عشر على التوالي في رمضان، حول دعوة النجم الضحية داخل ملاهي الرياض، لتصوير حلقة بها، ويبدأ الضيف في تجربة بعض الألعاب الخطيرة كنوع من الترويج لها، حيث تسير الأمور على ما يرام في البداية، حتى يشعر الضيف بالاطمئنان الكامل والثقة في تلك التجربة.

ثم يظهر رامز جلال داخل إحدى تلك الألعاب الخطيرة، ويبدأ في تنفيذ مقلبه بإثارة رعب الضيف، وإيهامه بسقوط اللعبة وتحطمها، حيث يبث الرعب في قلبه ويبدأ الضيف التصرف بشكل عشوائي، مع محاولات رامز المستمرة لاستفزازه وإثارة خوفه بشكل كبير.

يذكر أن آخر نسخة من برنامج مقالب رامز جلال كانت في شهر رمضان من العام الماضي بعنوان «رامز مجنون رسمي»، حيث استضاف عدداً كبيراً من نجوم الفن والرياضة والإعلام.