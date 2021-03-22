هند صبري: سأعتذر لسعد لمجرد في هذه الحالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانة التونسية هند صبري عن أن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف اتفق معها في بداية ارتباطهما على أن لا يكون موضع حديث في وسائل الإعلام ولا يتم التركيز مع أخباره أو تظهر صوره، موضحة أن انعدام هوس الشهرة لديه وعدم اهتمامه بالإعلام يحقق توازناً جيداً في حياتهما.

وقالت هند صبري، في مقابلة تلفزيونية، إن الشهرة لها سلبيات خاصة إذا لم يستطع الإنسان الاحتفاظ بتوازنه أمامها فقد تجعله لا يسمع لأحد وكأنه لا يوجد مثله مطلقاً، لافتة إلى أن بعض الناس يحبون الاقتراب من المشاهير للاستفادة من شهرتهم وتحقيق مصالح خاصة.

وحول إدلائها برأيها في قضية الاغتصاب المتورط فيها الفنان المغربي سعد لمجرد، قالت إنها أدلت بوجهة نظرها طبقاً لخلفيتها ودراستها القانونية ولكنها فوجئت بنفسها تدخل في متاهات عدة ويصل الأمر إلى تهديدها بالقتل لمجرد رأي إلى جانب الدعاء على ابنتيها أن تتعرضا للاغتصاب.

وأضافت النجمة التونسية أنها تعلمت من قضية سعد لمجرد أن الصوت عندما يكون منفرداً يدفع الثمن وحده، مشددة على أنها لا تعرف سعد لمجرد شخصياً وليس بينهما أي ضغينة وبالتالي رأيها مجرد من أي شيء.

وأكدت هند صبري أنها على استعداد كامل لتقديم الاعتذار لسعد لمجرد في حال حصوله على حكم البراءة في كل قضايا الاغتصاب المتورط فيها، موضحة أنها أدلت برأيها بعد تورطه في كذا اتهام وليس من أول مرة.

وكانت هند هاجمت لمجرد عبر تويتر بتغريدة قالت فيها إنه لا يستحق أن يكون نجماً أو قدوة، عقب إلقاء القبض عليه مرة ثانية من قبل السلطات الفرنسية لتكراره فعل الاغتصاب عام 2018.

كذلك كشفت هند صبري عن تفاصيل مسلسلها الرمضاني الجديد “هجمة مرتدة”مع الفنان أحمد عز، إذ أكدت أن العمل من ملفات المخابرات المصرية ولكن المفاجأة أنها ليست قضية قديمة ولكن حديثة عاصرها الناس ولها علاقة بالربيع العربي.

وأعربت عن سعادتها العارمة لعودتها للعمل من جديد مع أحمد عز بعد سنوات طويلة من الغياب منذ بدايتهما في فيلم “مذكرات مراهقة”منذ 20 سنة، متمنية أن يحقق العمل نجاحاً كبيراً.