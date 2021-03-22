أسرار هند صبري.. الشعر الأبيض وإدمان الشهرة والطبيب النفسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلّت الفنانة التونسية هند صبري ضيفة على برنامج "يوم ليك"، الذي يذاع على قناة "الحياة" المصرية، مساء الأحد.

وتطرقت هند صبري إلى جوانب عدة من حياتها الشخصية وسبب رفضها الظهور في مقابلات تليفزيونية في كثير من الأحيان.



وعزت صبري عدم ظهورها بكثرة في البرامج خلال السنوات العشر الماضية إلى أنَّ كثيراً من المقابلات أصبحت "مستفزة للغاية".

وأضافت أن "الفنان يشعر وكأنه ذهب للبرنامج عشان يتهزأ (للسخرية منه) وأنا لا أحب ذلك، وبالتأكيد جميعنا لنا هفوات مثل أي إنسان، لكن هذه ضريبة الشهرة والأضواء".

وتابعت: "دائماً يُقال لنا إنَّ الفنانين أصبحوا غير مؤثرين في الشارع مثل زمان، وأنا أرى أن ذلك بسبب وجود تعمد لتشويه الفنانين والبرامج زادت ذلك".

هند صبري والطبيب النفسي





وقالت الفنانة التونسية (41 عاماً) إنها كانت قد صرَّحت سابقاً بأنها ذهبت إلى طبيب نفسي وهو أمر لا ترى فيها أي عيب؛ فالطبيب النفسي مثله مثل أي طبيب آخر ونحتاج إلى الذهاب إليه.

وأشارت إلى أنها تخشى انصراف الأضواء عنها لأن "الشهرة إدمان والأضواء إدمان"، لذا فهي تعمل طيلة الوقت على أن تبني سعادتها على أشياء أخرى بخلاف الشهرة.

الشعر الأبيض





لفتت هند صبري إلى أنَّ ظهور الشعر الأبيض لديها أحياناً لا يخيفها وهو ما تعتبره تصالحاً مع الذات.

وأضافت: "ظهرت على أنستقرام بصورة من دون مكياج وتعرّضت حينها لتعليقات سخيفة وردت بعنف ولم أتضايق من التعليقات على قدر مضايقتي من فكرة (يالا نعمل حفلة)، وليس معنى أنني أعمل في عمل مسلّط عليه الأضواء أن أكون فريسة لا أستطيع أن آخذ حقي".