شكرا لقرائتكم خبر عن ملك وليلى أحمد زاهر بفستانين "زى الأميرات" فى حفل تخرج الأخيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، بفستان أنيق باللون الفضى بمناسبة حفل تخرجها، حيث بدت ليلى ابنة الفنان أحمد زاهر، مثل أميرات ديزنى، بفستانها الأنيق المزين بريش باللون الوردى على الأكتاف، إضافة إلى ذيل للفستان بنفس لون الريش.

وشاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، لحظاتها السعيدة بحفل التخرج، مع شقيقتها الفنانة ملك أحمد زاهر، التى أطلت هى الأخرى بفستان جذاب باللون الأسود، ونشرت ليلى صورها قبل الحفل، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "ليلة حفلة موسيقية"، فيما نشرت ملك مجموعة صور أخرى، وكتبت فى تعليقها عليها: "لم أكن لأختار الذهاب مع شخص آخر.. شكرًا لكونك موعد حفلى الراقص الوحيد".

ليلى أحمد زاهر، أصبحت فى الآونة الأخيرة، أحد أبرز النجوم الشباب البارزين، فى فترة قليلة، بعد نجاحها مؤخرًا فى مجال التمثيل، كما تتجه الأنظار إليها بسبب أناقتها الرائعة، إذ يمتلئ حسابها بموقع انستجرام، بعدد كبير من الصور تمثل إطلالات مختلفة لها، وترصد أناقتها الشديدة، وهو ما لفت الأنظار إليها بشدة خلال الفترة الماضية.

وفى وقت سابق، نشرت ليلى زاهر، مجموعة صور عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتى تمثل إطلالتها الأخيرة بفستان أنيق باللون الأزرق، والفستان على الرغم من بساطته، إلا أنه لفت الأنظار حينها لجمال وأناقة ابنة النجم الكبير أحمد زاهر، إذ لم يحمل الفستان أى رسوم أو نقشات، ولفت الأنظار فيه التصميم المميز للأكمام، وأكملت ليلى زاهر إطلالتها بحذاء باللون الفضى، واعتمدت تسريحة بسيطة، وأسدلت خصلات شعرها للخلف، واعتمدت ميكب أنيق يناسب السهرات.

وهذه لم تكن المرة الأولى التى تلفت ليلى فيها الأنظار بسبب أناقتها الشديدة وفساتينها المميزة، فظهرت سابقا بفستان باللون الأسود، يعتمد التصميم المنفوش، وظهرت مع شقيقتها وبدت كشخصية من فيلم يخص الأميرات، فيما ارتدت شقيقتها ملك فستانا بالأزرق.

كما أطلت سابقا بفستان مميز، به ضى من اللون الأخضر، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، ونسقته من حذاء مفتوح باللون الأسود، وتميز الفستان بفتحة من الجانب، وذيل، زاد من أناقة إطلالتها.

كذلك سبق وأطلت فى ظهور آخر بفستان باللون الأزرق أيضا، وظهرت فى إطلالة أقرب للكاجوال من الكلاسيكية، ورفعت جزءا من خصلات شعرها، وأسدلت جزءا على وجهها، فى إطلالة مميزة، حازت على إعجاب الكثيرين من متابعيها.