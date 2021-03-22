شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تكشف مرورها بأزمة صحية: "وجع دمه تقيل براسي وطلعت اليوم لاحتفل بأمي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة السورية أصالة نصري، على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها بصحبة أبنائها وشقيقها أنس، ونشرت صورة عبر حسابة على انستجرام توثق الاحتفال الأسرى.



اصالة تحتفل بعيد ميلادة والدتها وتكشف تعرضها لازمة صحية

على الرغم من الظهور الجيد لأصالة وأسرتها في الصورة والابتسامة ترسم وجوههم، إلا إنها كشف مرورها بأزمة صحية، حيث علق على الصورة، وكتبت:"كل سنة ومامتي الحبيبة الغالية الحنونة بألف خير وصحة وعافية، والله يحفظها فوق راسنا أغلى الغوالي".



صورة من احتفال اصالة بعيد ميلاد والدتها

أضافت: "تفسيرا لفستاني اللي لابسته من امبارح بسبب وجودي في المستشفى بسبب وجع دمه تقيل براسي، وطلعت اليوم لأحتفل بأمي وصرت كتير أحسن، ووقف يوجعني راسي، وبكره بوعدكم أغيّر الفستان، وبرجعله بعد بكره".

وفى إطار الاحتفالات العائلية التي حظت بها النجمة أصالة خلال الفترة الماضية، فإنها سبق وكشفت عن تلقيها هدية عيد حب مميزة هذا العام من أخيها أنس نصرى، حيث أرسل لها مجموعة من الورد ورسالة خاصة، وأبدت إعجابها بهما.

ونشرت أصالة - آنذاك - عبر ستورى حسابها على "انستجرام" فيديوهات توثق الهدايا التي تلقتها من أخيها أنس نصرى بمناسبة عيد الحب، والرسالة الخاصة التي كتب فيها: " كل الناس عندها أم عظيمة واحدة، أنجبت وربت وكبرت بنى ادم، أما انا فقد كان لى النصيب بان حظيت بأم ثانية عظيمة في حياة أمي كاملة، أحبتها وتعلقت بها، فكيف انا الذى نمت على يديها ليال كثيرا وشالتني على ظهرها وانا صغير لسنوات كثر".

وتابع أنس نصرى في رسالته لـ أصالة: "حبى لك لم يكن له شكل واحد، بل كام يتشكل كما نريد لتكوني أختى وصديقتي وأمى ومعلمتى وحبيبتي، اليوم يسعدني ان اسجل نفسى واهديكى أقل مما يحملة قلبي من حب لك، أيامك عامرة بالحب حبيبيتى أصولتى"، ومن جانبها، علقت اصالة على الهدية التي تلقتها، وأكدت أن أخيها هو سندها الدائم، قائلة، "أخى أنس أنت سندى الدائم .. الله يحفظك".