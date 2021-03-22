شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تكشف عن صورة لأولادها وتعلق: نصين قلبي اللي بيكملوا بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أغلب الأحيان تحرص الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على إبقاء حياتها الشخصية بعيدا عن أعين الإعلام، خاصة فيما يتعلق بأبنائها عمر ونورهان، إلا أنها تلك المرة نشرت عبر حسابها الرسمي على انستجرام صورة لابنها وابنتها في ظهور نادر لهما.



اسعاد يونس تنشر صور اولادها

وعلقت صاحبة السعادة على الصورة التي نشرتها على انستجرام، حيث كتبت: "نصين قلبي اللي بيكملوا بعض، ولادي"، لتنال الصورة إعجاب الكثيرين من متابعيها، حيث حصلت على ما يزيد عن 43 ألف إعجاب في ساعات قليلة.

وكانت قد كشفت النجمة إسعاد يونس، عن صورة قديمة لها فى مرحلة الطفولة، والتى انتشرت عبر صفحات موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، حيث أعادت صاحبة السعادة نشر صورة الطفولة عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها "دى أنا".

وبدأت اسعاد يونس فى مجال التمثيل من خلال أدوار صغيرة فى عدد من الأعمال خلال فترة السبعينات، ومنها أفلام مثل "جريمة لم تكتمل، وأنا وابنتى والحب، وانتهى الحب، والملكة وأنا، والمرايات، ودعاء المظلومين، وميعاد مع سوسو، ومسلسلات الدنيا لما تلف، وأصل الحكاية كدبة، ورحلة فى عالم مجنون.

انطلاقتها الحقيقية، جاءت عن طريق النجم سمير غانم حينما اختارها لتشاركه بطولة مسلسل "حكاية ميزو"، عام 1977، وجسدت شخصية "صافيناز عبدالغني"، مع فردوس عبد الحميد، إخراج محمد أباظة، وتأليف لينين الرملي.

لمع بريقها مرة أخرى ولكن فى السينما تلك المرة من خلال شخصية "زينب"، عام 1980، فى فيلم "شعبان تحت الصفر"، من إخراج هنرى بركات، تأليف سمير عبدالعظيم، بطولة عادل إمام، وجميل راتب، وإيمان، وعماد حمدي، وقالت "يونس" إن عادل إمام هو من رشحها للفيلم