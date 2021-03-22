شكرا لقرائتكم خبر عن ريز أحمد المرشح للأوسكار يكشف كيف كان مفلسا وقرر ترك عالم السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل موقع ديلي ميل تصريحات النجم العالمي البريطاني المسلم ريز أحمد المرشح للأوسكار والتي ادلي بها إلي موقع "مترو" البريطاني، حيث تحدث ريز أحمد أول مسلم يترشح لجائزة الأوسكار أفضل ممثل عن الصعوبات التي مر بها، قبل الترشح وأنه كان مفلسا لدرجة أنه لم يستطع شراء تذكرة سفر إلي لوس أنجلوس لعمل اختبار أداء لأحد الأدوار وهو الأمر الذي جعله محبط وفكر في اعتزال التمثيل.

وفي سياق متصل تصدر تشادويك بوسمان، ترشيحات أوسكار أفضل ممثل رغم وفاته، حيث رحل بوسمان عن عالمنا بعد صراع 4 سنوات مع مرض سرطان القولون عن عمر يناهز 43 عامًا فى 28 أغسطس الماضى، حيث كشف القائمون على حفل أوسكار الـ93.

وتضم ترشيحات فئة أفضل ممثل ريز أحمد وتشادويك بوسمان وأنتوني هوبكنز وجاري أولدمان وستيفن يون ميناري، وفي فئة أفضل ممثلة كل من فيولا ديفيس وأندرا داي وفانيسا كيربي وفرانسيس مكدورماند وكاري موليجان

وبينما يكافح العالم مع جائحة Covid-19 ، ستقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021 في 25 أبريل ، وهو أحدث موعد قرر حتي الان، ويأتي ذلك بعد موسم جوائز 2019-2020 ، حيث كان من المقرر إقامة جوائز الأوسكار في 9 فبراير ، وسيبث الحفل الافتراضي لهذا العام على التلفزيون من خلال قناة ABC .