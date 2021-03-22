أحمد السعدني: أعراض كورونا وعزل منزلي بأمر الطبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان أحمد السعدني على حسابه الخاص بفيسبوك، منشوراً كشف من خلاله عن ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي بأوامر من طبيبه المعالج.

وكتب السعدني: “أعراض برد شديد وتكسير في الجسم والدكتور قال راحة وعزل كام يوم احتياطي دعواتكوا”.

هذا ووجه النجم المصرية التهنئة لوالدته بمناسبة يوم الحب من خلال نشره لصورة تجمعه بها وعلق عليها: “كل سنة وانتي ست الناس واهم الناس واحلى الناس وكل الناس ربنا يخليكي ليا”.

أحمد السعدني يشارك الفنانة زينة بطولة مسلسل “زي البيت الوقف”، المقرر عرضه رمضان القادم، ويشاركهما البطولة صابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

من ناحية أخرى يستعد السعدني، لتصوير فيلمه الجديد “وادي الموت” بمشاركة نخبة من النجوم الشباب في عمل سينمائي تنتمى طبيعته إلى نوعية أعمال الأكشن مع المخرج أحمد البدري، ومن المقرر البدء في تصويره خلال منتصف العام الحالي.

الفيلم من نوعية أفلام الأكشن وسيتم التصوير بين القاهرة ودبي، ويشارك أحمد السعدني، البطولة كل من نجمي “مسرح مصر” على ربيع، ومصطفى خاطر، وسارة الشامي، ودانا حلبي، ومن إخراج أحمد البدري.