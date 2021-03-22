ردّ ناري من عمر كمال على إنتقادات سعد الصغير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: فتح مطرب المهرجانات عمر كمال، النار على المطرب الشعبي سعد الصغير، على خلفية هجوم الأخير عليه وعلى كل مطربي المهرجانات.

كتب عمر على حسابه الخاص بـ”فيسبوك”: “فيه مطرب شعبي بيقول علينا إننا تاريخنا أغنية واحدةَ، وبيقول علينا لو مشينا جمبه في الشارع محدش يعرفنا! وبيقول بنت الجيران بـ2 جنيه وملهاش لزمة واحنا معملناش أي تاريخ يذكر!! وأنا بقولك دول شوية نجاحات: بنت الجيران 600 مليون مشاهدة، عود البطل 434مليون مشاهدة، شمس المجرة 114 مليون مشاهدة، لغبطيطا 160 مليون مشاهدة، إنتى معلمة 32مليون مشاهدة، مساء النقص 23 مليون مشاهدة، شيكولاتة سايحة 52 مليون مشاهدة، بنبونى ساقط ف نوتيلا 53مليون مشاهدة، بنتخان 28 مليون مشاهدة، فايقة ورايقة 17 مليون مشاهدة”.

وتابع: “وأنا بحترمك عشان كلت ف بيتك عيش وملح ومش هقولك إن تاريخك كله ميجيش مشاهدات أغنية زي عود البطل مثلاً أو الx6.. بس هقولك احترمنا عشان إحنا اخواتك الصغيرين وبنحترمك وبنحترم أى حد أكبر وأقدم مننا ف الشغل وديه إرزاق وده وقتنا وأكيد غيرنا هيطلع بعدنا زي ما كنت أنت ف يوم بنتفرج على نجاحك وبنحبك”.

يذكر أن سعد صرح في برنامج “مع الفارس” أن المهرجانات لن تأخذ البساط من المطربين الشعبيين، ووصف الأمر “هما ليهم ملعبهم وإحنا لينا ملعبنا”.

وأكد أنه لا يرى حسن شاكوش أو حمو بيكا في الأفراح، ولا يعرف السبب مشيراً إلى أنه قد يكون لأن بعض منهم لم يؤد الخدمة العسكرية، وشدد سعد الصغير على أن الأغنيات التي يقدمونها لا تتكلف أي شيء فقط 2000 جنيه، على عكس الأغنيات التي يقدمها تتكلف 70 ألف جنيه، موضحا أن تاريخهم أغنية واحدة “بـ2 جنيه” لكن هو تاريخه كبير قدم 10 أفلام وشارك وردة في مسلسلها ويغني مع عدوية.