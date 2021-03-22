كارول سماحة تبدأ تسجيل ألبومها الجديد: “إنه يوم مشوّق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: “22 آذار (مارس) 2021.. إنّه يوم مشوّق للغاية بالنسبة لي”، بهذه الكلمات أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن أنها تبدأ اليوم الإثنين في تسجيل أغاني ألبومها الجديد، حيث كتبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”: “سأبدأ اليوم رسميًا جلسة التسجيل الصوتي الأولى لألبومي الجديد المنتظر”.

وكانت كارول سماحة قد كشفت في وقت سابق عن أن الألبوم الجديد سيتضمن أغنيات معظمها راقصة إلى جانب ثلاث أغنيات رومانسية تقدّم من خلالها مواضيع درامية دسمة.

نفيد بالذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان “شكرًا” من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، أمّا الأغنية الثانية بعنوان “حياتي”، تعاونت من خلالها مع “دي جي” يوسف ومغني الراب العالمي لارتيست والرابر الكويتي دافي.