رسائل بين قصي خولي وزوجته في يوم الأم تثير التساؤلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ما زالت العلاقة بين الفنان السوري قصي خولي وزوجته مديحة الحمداني تثير حيرة المتابعين. وقد طرح هؤلاء الكثير من التساؤلات بسبب تبادل الثنائي بعض الرسائل في يوم الأم.

ولهذه المناسبة نشر قصي على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بطاقة معايدة عايد من خلالها كل الأمهات، وأرفقها بالتعليق: “كل عام وأمهات العالم بخير. كل عام وأمي وأم ابني وحبيباتي أخواتي الأمهات بألف خير وصحة وسلامة”.

وردّت عليه مديحة: “شكراً يا أبو الروح وإنت بألف خير وسلامة. والله يحميلنا أمهاتنا وصغارنا نحنا والناس الكل”. ولفت استخدامهما عبارتَي “أم ابني” و”أبو الروح” اهتمام الكثيرين حيث تساءلوا عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما، وعمّا إذا كانا منفصلين ودّياً.

يُشار إلى أن قصي وزوجته لم يظهرا معاً في أي صورة منذ إعلان زواجهما، ويكتفي كل منهما بنشر صورته مع طفلهما العميد فارس. ويُذكر أن قصي يشارك في الموسم الرمضاني المقبل (2021) في مسلسل “20-20” إلى جانب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.