هيا الشعيبي تقدم حلاً لقضية سجن منى السابر وتحذر حلا الترك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تدخلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في القضية العالقة بين الفنانة الشابة حلا الترك ووالدتها منى السابر والتي انتهت مؤخراً بإصدار حكم قضى بسجن الأخيرة عاماً واحداً.

وظهرت الممثلة لهذه الغاية في فيديو مصور توجهت من خلاله إلى النجمة ودعتها إلى الرأفة بوالدتها. وقالت: “يا حبيبتي الله يحنن قلبك على أمك” متمنية أن تنسى أمر المال الذي تشير إلى أن والدتها أخذته منها.

واعتبرت أن ما أخذته الأم “لاشيء” معربة عن استعدادها سداد المبلغ من حسابها الخاص وداعية إياها إلى التنازل عن القضية.

وحذرت النجمة بالقول: “يا حلا كما تدين تدان. تعرفين غلاك عندنا لا تخلينا ناخذ منك موقف”. وذكرتها بأنها ستتزوج وتنجب لتعرف معنى الأمومة كما بفضل والدتها عليها. وختمت: “أمك أمك أمك أتمنى إني أسمع شي جميل”.

ويشار إلى أن الإعلامية الكويتية مي العيدان أعلنت في وقت سابق أن المحكمة وافقت على طلب محامي منى السابر الذي يقضي بعدم سجنها في حال دفعت مبلغاً مالياً يتم تحديده.

وذكرت بعض المعلومات أن منى السابر ستوقع تعهداً بدفع المبلغ المطلوب منها خلال شهر، على أن تسجن في حال لم تتمكن من ذلك، علماً أن هذا المبلغ يقدر بنحو 200 ألف دينار بحريني.