الكشف عن تطورات الحالة الصحية للمنتجة اعتماد خورشيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف إيهاب خورشيد، نجل الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد، عن تدهور حالة والدته خلال اليومين الماضيين، بعد دخولها العناية المركزة، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالتماثل للشفاء في أقرب وقت.

وكتب إيهاب خورشيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: “دعواتكم لأمي.. هي في مرحلة خطيرة الآن”.

وكانت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد قد تعرضت لأزمة صحية شديدة ومشاكل حادة في التنفس قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا، إذ ظلت تترد على المستشفى وتُقيم به لأيامٍ عدّة لحين تحسن حالتها الصحية، إلا أنّها طلبت من نجلها قبل أيام العودة بها إلى المستشفى مجددًا، لرغبتها التواجد بجانب الأطباء ومتابعة حالتها الصحية.

وقال إيهاب خورشيد، في تصريحات صحفية: «طلبت مني أرجّعها المستشفى تاني، وقالت لي أنا تعبانة، رغم أنها تخضع لرعاية طبية متكاملة داخل المنزل، بعد خروجها من العناية المركزة، إلا أنها تواجه صعوبة في التنفس باستمرار».

وتقيم اعتماد خورشيد، مع نجلها إيهاب خورشيد، بعدما تركت منزلها بمنطقة الزمالك منذ رحيل نجلها “حمادة” لتعيش معه.