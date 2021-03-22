“الجمال لي ناسه”.. نوال الزغبي بإطلالة نارية مبهرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية نوال الزغبي مفاجأة جمهورها بإطلالات ساحرة تنم عن ذوقها الرفيع في اختيار اللوكات التي تليق بها، وتجعلها تبدو أكثر إشراقاً وجاذبية.

ونشرت نوال الزغبي في الساعات الماضية صورة جديدة لها عبر صفحتها في موقع “إنستغرام”، تألقت من خلالها في بنطلون جينز وقميص بلون ناري ساحر تناسب مع لون بشرتها وأبرز قوامها الجميل.

ولاقت صورة نوال الزغبي آلاف التعليقات التي أشادت بجمالها وإطلالتها، وأكد عدد كبير من المتابعين أنها مع كل إطلالة جديدة لها تثبت في أنّها الأكثر أناقة بين زميلاتها، مستعينين بعبارة “الجمال لي ناسه والصمت في حرم الجمال قتال” من أغنيتها الشهيرة “الجمال لي ناسه”.

على صعيد آخر، تواصل نوال الزغبي حصد نجاح كليب أغنية “عقلي وقف” الذي تعاونت فيه مع المخرج فادي حداد، حيث حقق العمل ما يقارب الـ5 ملايين مشاهدة في شهر واحد.

نفيد بالذكر أن أغنية “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم.