"حالتها خطرة وبدون تحسن".. تطورات الحالة الصحية للمنتجة اعتماد خورشيد‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد إيهاب خورشيد نجل المنتجة اعتماد خورشيد، أن حالتها الصحية حرجة جدا، ولا تشهد أي تحسن.

وقال إيهاب في تصريحات لموقع "الخليج 365": "الوالدة حالتها الصحية حرجة جدا، ودخلت مرحلة خطرة، ولا يوجد أي تحسن، إذ تفقد الوعي على فترات بسبب أمراض الشيخوخة، وتخضع للعلاج المنزلي، بعد خروجها من المستشفى".

وكان نجل المنتجة، قد طلب عبر صفحته بموقع فيسبوك، الدعاء لوالدته، وكتب "دعواتكم لأمي، هي في مرحلة خطيرة الآن".

المنتجة اعتماد خورشيد كانت قد قضت عدة أيام في أحد المستشفيات، إثر معاناتها من وجود مياه على الرئة، وأكد الأطباء أنها تعيش بربع الرئة، بسبب تلف الرئتين مع ضعف عضلة القلب".

المنتجة اعتماد خورشيد عادت مؤخرا للظهور بالتزامن مع وفاة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وإعلانها ونجلها إيهاب عن تلقي العزاء في شقيقه عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد بعد سنوات من رحيله، والحديث عن وجود شبهات تؤكد تعرضه للقتل.