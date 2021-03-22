ملحن "المداح" لحمادة هلال: "الجانب الروحاني له حضور قوي في أغاني المقدمة والنهاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص الفنان حمادة هلال على الانتهاء من تسجيل أغاني مسلسل "المداح"، قبل بداية تصوير العمل الذي يقوم ببطولته، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

الملحن مصطفى شكري في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، تحدث عن التجربة، وقال: "انتهينا من العمل على موسيقى أغاني المسلسل، من عدة أسابيع، إذ بدأنا التحضير لها مبكرا".

واضاف: "أحداث المسلسل تدور في عالم المداحين، وبالتالي كان الجانب الروحاني، له حضور قوي في أغاني المقدمة والنهاية، إلى جانب الرباعيات التي يقدمها الفنان حماده هلال داخل العمل، وتنوعت الأغاني بين مدح الرسول صل الله عليه وسلم، ومواقف وأزمات في الحياة".

شكري تابع وقال: "أغاني المسلسل من ألحاني، وتوزيع ميدو مزيكا، وكتب كلماتها الشعراء محمد ابو نعمة، وأحمد شكري، وعبدالسميع محمد، وهو شاعر جديد يقدم أول أعماله، والحمدلله نقدم موسيقيا تجربة جديدة ومختلفة جدا".

مسلسل" المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.