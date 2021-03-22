"حسبي الله ونعم الوكيل".. حورية فرغلي تخرج عن صمتها بعد صورتها المثيرة للجدل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

خرجت الفنانة حورية فرغلي عن صمتها لأول مرة بعد تداول صورتها المثيرة للجدل والتي تردد أنها عقب عمليتها الجراحية الأخيرة والتي أجرتها في الولايات المتحدة.

وقالت فرغلي، في تسجيل صوتي لبرنامج "لايت شو" عبر فضائية "الحياة": "أنا عملت عمليتين والتالتة هعملها يوم الأربعاء بإذن الله، بس أنا زعلانة جدا لأن الصورة المتداولة دي التُقطت بعد أول عملية عملتها من 5 أو 6 سنين تقريبا، وكانت في لندن وهي سبب فشل العمليات اللي بعدها".

أضافت: "دي مش صورتي الحقيقية دلوقتي، ومش ده شكلي دلوقتي، أنا الحمد لله أحسن بكتير، وشكلي مختلف تماما، في الصورة دي كانوا شالوا العظمة والمسمار اللي كانوا عندي، وكان لسه معملتش في مناخيري أي حاجة".

تابعت: "الصورة دي كانت عندي على فيسبوك، والحساب بتاعي اتهكر واتسرق ومعنديش فيسبوك ومعرفش اتاخدت إزاي".

واصلت: "حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيقول كلام عني غير صحيح، وأنا ممكن أبعت للصحافة صورتي الحقيقية لكن الدكتور رفض إني أعمل كده غير لما أعمل العملية الرابعة".

اختتمت: "الصورة المتداولة لي غير حقيقية، وأنا مش هتكسف أقول لو حقيقية".

الفنانة حورية فرغلي تتواجد حاليا في أمريكا، وكانت قد أعلنت في وقت سابق عن معاناتها الصحية، وفقدانها حاستي الشم والتذوق بسبب مشاكل في الأنف تعاني منها منذ سنوات.