بالفيديو: في عيد الأم… ياسمين صبري تتلقى أغرب هدية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تلقت الممثلة المصرية ياسمين صبري، امس الأحد، أغرب هدية، مع رسالة موجهة لها بأنها أفضل أم.

ونشرت ياسمين صبري عبر خاصية Stories بحسابها على “إنستغرام”، مقطع فيديو للهدية.

وكانت الهدية عبارة عن مجموعة من الصور تظهر فيها الفنانة الشابة بصحبة قططها، ورسالة موجه لها بأنها أفضل أم، دون أي تفاصيل عن مرسل الهدية.

وتغيب ياسمين صبري عن السباق الرمضاني هذا العام، وكانت قد تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة في نيسان الماضي.

وآخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية” وعرض في رمضان 2020، من تاليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وذلك بحسب “سبوتنيك”.