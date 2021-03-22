بالصور.. بوتين يقضي عطلته “وسط الثلوج”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

قضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عطلة نهاية الأسبوع بمنطقة التايغا في سيبيريا، حيث قاد مركبة رباعية الدفع وتنزه في الثلوج بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو، حسبما أعلن الكرملين، الأحد.

وبين تسجيل مصور نشره الكرملين الرئيس الروسي (68 عاما) ووزير الدفاع (65 عاما) مرتديين سترات شتوية بنية، وهما يتنزهان وسط الغابات المكسوة بالثلوج ويراقبان الحيوانات البرية بالمنظار لدى عبور جسر.

وزار الرجلان بعدها مشغلا في التايغا، حيث عرض شويغو أمام بوتن القطع الخشبية التي كان يصنعها خلال أوقات فراغه.

وعلق الكرملين في بيان مقتضب: “الرئيس يتنزه مشيا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو” في سيبيريا، ناشرا حوالى 10 صور عن هذه الرحلة، من دون تحديد المكان الذي التقطت فيه.

وتبين صور عدة الرئيس والوزير بأزياء شتوية بنية مع فرو أبيض وأحذية تقليدية روسية، وهما يأكلان على طاولة خشبية في الهواء الطلق.

بعدها تنزه الرجلان في مركبة رباعية الدفع، حيث بدا بوتن مبتسما في مقعد السائق.

ويحرص الرئيس الروسي منذ سنوات على تقديم صورة رجل رياضي قوي، من خلال التركيز باستمرار على لياقته البدنية.

وسبق أن نشر الكرملين في السنوات الماضية تسجيلات للرئيس في التايغا السيبيرية، وهو يمارس الصيد ويقود سفينة ويتشمس عاري الصدر.

كما انتشرت مقاطع فيديو تظهره يغوص في بحيرة بايكال أو يقود سيارة “فومولا 1″، أو يحلق في طائرة حربية، أو يصارع نمرا.