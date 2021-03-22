محمد الفلاح - إيمان البحر درويش يعلن تعافيه من الشلل فيديو

الإثنين 22 مارس 2021

كشف المطرب والفنان المصري إيمان البحر درويش، تطورات وضعه الصحي بعد تعرضه للإصابة بجلطة في المخ مؤخرا معلنا تعافيه من الشلل النصفي الذي تبع الإصابة بالجلطة.



وقال إيمان البحر درويش، في مداخلة متلفزة إن الإصابة بالشلل النصفي جعلته يتكاسل في متابعة الفريق الطبي المعالج وخوض رحلة جلسات العلاج الطبيعي.

وتابع درويش قائلا: ”الحمد لله ربنا شفاني من تأثير الشلل النصفي اللي جالي في المخ دلوقتي أحسن بكتير من قبل كدا، ربنا يقوينا وإحنا جامدين بإذن الله“.

وأكد الفنان المصري أنه استطاع التمكن من السير بعدما عانى بعض الوقت، منوها بأنه عندما استطاع أن يسير على قدميه تناسى استكمال العلاج.