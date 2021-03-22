الملوك بين الواقع والخيال.. 5 أعمال فنية جسدت حياتهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مر الأعوام، خلد كثير من الملوك والأمراء إرثهم عبر الأعمال الأدبية والمسرحية، ومؤخرًا، عبر الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

والآن، مع الاهتمام الواضح بقصص العائلات الملكية، أصبح كثير من المشاهير يفخرون بقيامهم بتجسيد شخصيات ملكية مؤثرة في التاريخ.

ويستعرض موقع "برايت سايد" الأمريكي، في التقرير التالي، أشهر الأعمال السينمائية المأخوذة عن قصص حقيقية لملوك.



1- The Young Victoria





فيلم "فيكتوريا الصغيرة" بطولة إميلي بلنت، ويتناول حياة الملكة فيكتوريا في صباها، وكيفية تعاملها مع والدتها والعرش.

وتعد الأميرة فيكتوريا واحدة من أشهر الشخصيات الملكية في بريطانيا، إذ حكمت لأكثر من 60 عامًا، وتعتبر ثاني أطول من جلست على العرش بعد الملكة إليزابيث الثانية.



2- Gladiator





فيلم "المصارع"، بطولة راسل كرو، ويتناول الصراع المحتدم بين المصارع ماكسيموس ديسميوس والإمبراطور كومودوس.

بدأ الإمبراطور الروماني كومودوس حكمه بالتشارك مع والده ماركوس، قبل أن يتوفى الأخير، ويقود ابنه المملكة على أزمة سياسية تاريخية.

3- Alexander





فيلم "ألكساندر"، بطولة كولين فاريل، ويتناول قصة ألكساندر العظيم حاكم مقدونيا، ومحاولاته بسط نفوذه لبلدان أخرى منها مصر واليونان.



4- The Man in the Iron Mask





فيلم "الرجل ذو القناع الحديدي"، بطولة ليوناردو دي كابريو، ويتناول قصة الملك لويس الرابع عشر، الذي امتد حكمه 72 عامًا، وسجل أطول مدة حكم في أوروبا.

وتعتمد قصة الفيلم على أحداث حقيقية؛ فمن المعروف أن الملك لويس الرابع عشر كان يعيش في رخاء بينما شعبه يئن تحت وطأة الفقر، إلا أن هوية الرجل المقنع لم يتم الكشف عنها على عكس أحداث الفيلم.

5- The Crown

مسلسل "التاج"، من أهم الأعمال تلفزيونية في الأعوام الأخيرة وأكثرها حصدًا للجوائز.

المسلسل بطولة أوليفيا كولمان وكلير فوي، ويجسد حقبا مختلفة في تاريخ إنجلترا، منها تسلم الملكة إليزابيث الثانية مقاليد الحكم وزواج الأميرة ديانا والأمير تشارلز.