سارة التونسي تتهم العدل غروب بتشويه سمعتها

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"الخليج 365" من بيروت: بررت الفنانة سارة التونسي في مداخلة هاتفية مع إذاعة "موازييك" عن تفاصيل استبعادها من مسلسل "حرب أهلية" متهمة شركة "العدل جروب" بتشويه سمعتها بتصريحات "كاذبة وممنهجة".

وانتقدت الفنانة في مداخلة هاتفية مع إذاعة "موازييك" التونسية، استخدام بعض وسائل الإعلام لكلمة "طرد" معتبرة أنها "كلمة مقصودة للأسف".

وكانت الفنانة التونسية تشير إلى استبعادها من المسلسل الذي تشارك في بطولته الفنانة يسرا وباسل خيّاط، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج "العدل جروب".

وقالت سارة التونسي إنها تعاقدت مع شركة "العدل جروب" للإنتاج الفني بدلاً من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي اعتذرت عن الدور.

وأضافت أن الشركة قامت باستبدالها بالفنانة أروى جودة، بعد انتهائها من تصوير 15 حلقة، وذلك من دون إعلامها بتفاصيل القرار وأسبابه.

وأشارت إلى أنها فوجئت لدى وصولها إلى التصوير، بممثلة أخرى تمثل مكانها دون إبلاغها مسبقا.

وقالت إنها لجأت إلى القضاء المصري، ورفعت دعوى ضد "العدل جروب"، وكشفت أنها قامت بـ "إثبات حالة"، لدى السلطات المصرية عندما تم استبدالها بممثلة أخرى، مؤكدة أنّه تم الاعتداء عليها لفظيا مع محاولة إعتداء مادي عليها، على حدّ قولها.

ونفت التونسي تصريحات المنتج جمال العدل حول سبب استبعادها بدعوى افتعالها لبعض المشاكل التي كانت ستؤثر بالسلب على أجواء العمل بالمسلسل، بالإضافة إلى عدم وجود تصاريح وورق نقابي لها، مشيرا إلى أنّها تأخرت عن وقت التصوير وجعلت الفنانة يسرا تنتظرها لساعات طويلة.

ووصفت تصريحات العدل بأنها "افتراء" لا أساس له من الصحة، وقالت: "هل يعقل أن أتأخر عن موعد تصوير مشاهد مع فنانة قديرة مثل الفنانة يسرا؟".

وقالت إنها اضطرت للتخلي عن دور في المسلسل التونسي "فوندو"، والذي كانت ستلعب فيه دورا رئيسيا، لكن "العدل جروب" لم تسمح لها بالسفر إلى تونس ولو لمدّة قصيرة.

وتابعت: "في البداية، الشركة أرادت أن أوقع عقد احتكار لمدّة ثلاث سنوات، لكنّني رفضت ذلك.. بسبب مشاركة في مسلسل حرب أهلية خسرت 5 أعمال من بينها فوازير رمضان ومن بينها دور رئيسي في مسلسل فوندو للمخرجة المتألقة سوسن الجمني".