شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد بوشين فى دراما رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة الشابة تارا عماد حالة من النشاط الفنى وتشارك فى موسم السباق الرمضانى بمسلسلين الأول مسلسل "موسى" مع النجم محمد رمضان والثانى "ضد الكسر" مع النجمة نيللى كريم، وتواصل تصوير مشاهدها بشكل يومى ومكثف للانتهاء من تصوير مشاهدها بجانب أبطال الأعمال التى تشارك فيها.

تقدم تارا عماد في مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، شخصية الفتاة الصعيدية "نجاة"، وهي فتاة طيبة جدًا ونقية، وقوية وقلبها كبير، وهي متحمسة جدًا لأن الناس سيشاهدونها بلهجة مختلفة وشكل مختلف، وكانت تتمنى تقديم دور صعيدي، وأحداث المسلسل ثقيلة وحلوة ومليانة، وهي متحمسة لمشاهدته.

ويشارك في بطولة مسلسل "موسى" سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر وآخرون، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

أما مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم، فتؤدي فيه دور أخت نيللي كريم، وهي شخصية حقودة تلوم الآخرين على كل خطأ تفعله، ولا تعترف أبدا بخطئها، ودائما في صراع داخلي.

يشارك فى بطولة العمل نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، وتارا عماد، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.